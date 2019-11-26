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«Калашников» начнет производство новейшей снайперской винтовки в 2020 году

27.11.2019 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн «Калашников» планирует начать производство новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) в следующем году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.


Фото: концерн «Калашников»

«Сейчас очень важно вовремя запускать изделия. И, например, на „Ижмаше“ в прошлом году это стала постановка производства АК-12. В следующем году это будет действительно СВЧ 7,62 на 54 и пистолеты „Лебедева“ уже в серии», — сказал Тарасов, слова которого приводит Калашников Media.

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина разработана под два патрона 7,62×54 мм и 7,62×51 мм (последний также известен как .308 Win). В калибре 7,62  54 мм она совместима с магазинами от СВД.

 
 
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