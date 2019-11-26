Перлы и штампы, победы и провалы. Что мы запомним о комментариях Владимира Новицкого?

Источник материала: Tut.by

Комментатор Владимир Новицкий вышел не пенсию , а ведь его голос — часто неотъемлемая часть воспоминаний о золотых моментах белорусского спорта, как, например, победа хоккеистов над шведами в Солт-Лейк Сити или успех футболистов в матче с голландцами на минском стадионе «Динамо». SPORT.TUT.BY вспоминает, что говорил мэтр в таких случаях и после провалов, как ошибался сам и какие слова и словосочетания превратил в штампы.

Золотые моменты

















Боль









Ошибки









Перлы









Фото: TUT.BY, Reuters, с сайтов closermag.fr, delaemvmeste.by и delfi.lv