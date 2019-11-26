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Перлы и штампы, победы и провалы. Что мы запомним о комментариях Владимира Новицкого?
Источник материала: Tut.by
Комментатор Владимир Новицкий
Золотые моменты
Боль
Ошибки
Перлы
Фото: TUT.BY, Reuters, с сайтов closermag.fr, delaemvmeste.by и delfi.lv
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SPORT.TUT.BY вспоминает, что говорил мэтр после громких побед белорусского спорта и провалов, как ошибался сам и какие слова и словосочетания превратил в штампы.
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