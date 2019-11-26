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Перлы и штампы, победы и провалы. Что мы запомним о комментариях Владимира Новицкого?

27.11.2019 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комментатор Владимир Новицкий вышел не пенсию, а ведь его голос — часто неотъемлемая часть воспоминаний о золотых моментах белорусского спорта, как, например, победа хоккеистов над шведами в Солт-Лейк Сити или успех футболистов в матче с голландцами на минском стадионе «Динамо». SPORT.TUT.BY вспоминает, что говорил мэтр в таких случаях и после провалов, как ошибался сам и какие слова и словосочетания превратил в штампы.

Золотые моменты





Боль



Ошибки



Перлы



Фото: TUT.BY, Reuters, с сайтов closermag.fr, delaemvmeste.by и delfi.lv

 
 
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SPORT.TUT.BY вспоминает, что говорил мэтр после громких побед белорусского спорта и провалов, как ошибался сам и какие слова и словосочетания превратил в штампы.
 
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