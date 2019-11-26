Apple признала Крым российским, но не для всех

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является российской территорией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, пишет Lenta.ru.



Фото: Reuters

«Приведены в соответствие с Конституцией», — прокомментировал Пискарев. Он отметил, что это касается как Крыма, так и города федерального значения Севастополя.

Ранее депутаты Госдумы заявили, что компания поменяла принадлежность Крыма на картах, однако в приложении «Погода» этого сделано не было. Этот вопрос поднимался на обсуждении парламентариев с представителями Apple в мае 2019 года.

Напомним, что в 2014 году в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. По официальным данным, за присоединение к России выступили почти 97% проголосовавших. Этому предшествовал захват зданий местного парламента и правительства, а также блокирование и разоружение украинских частей «зелеными человечками». Мировое сообщество результаты референдума в Крыму не признало . При этом российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

TJournal уточняет : «Эппл Рус» (российское подразделение Apple) внесла изменения согласно стандартам о спорных территориях (Disputed territories), согласно которым принадлежность отображается в зависимости от политики страны. Таким образом, если зайти в сервисы Apple из Украины, то Крым отобразится как часть украинской территории. Аналогичным образом работает сервис Google Карты.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone: