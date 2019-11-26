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Apple признала Крым российским, но не для всех
Источник материала: Tut.by
Сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является российской территорией. Об этом
«Приведены в соответствие с Конституцией», — прокомментировал Пискарев. Он отметил, что это касается как Крыма, так и города федерального значения Севастополя.
Ранее депутаты Госдумы заявили, что компания поменяла принадлежность Крыма на картах, однако в приложении «Погода» этого сделано не было. Этот вопрос поднимался на обсуждении парламентариев с представителями Apple в мае 2019 года.
Напомним, что в 2014 году в Крыму
TJournal
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«Приведены в соответствие с Конституцией», - прокомментировал председатель комитета Госдумы России.
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