С 1 декабря водителей будут штрафовать за летнюю резину

Источник материала: Радзiма

Автомобилисты должны поторопиться, чтобы успеть до 1 декабря поменять летнюю резину на зимнюю. Об этом им будут напоминать сотрудники отделения ГАИ Глусского РОВД во время проведения республиканской профилактической акции «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!». Стартовала она 27 ноября и завершится 4 декабря. Во время акции, 29 ноября, пройдет и единый день безопасности дорожного движения, который тоже посвящен теме подготовки машин к эксплуатации зимой. Пока что, отметил старший госавтоинспектор ОГАИ РОВД Максим Силич, с водителями будут проводить профилактические беседы, а потом станут применять меры административного воздействия: составлять протоколы, за которыми следует штраф — до 0,5 базовой величины. Сумма вроде бы и небольшая, всего 12 рублей 75 копеек, но если постоянно попадать под штрафы, то это влетит в копеечку. За прошлый год и начало этого года, в период с 1 декабря по 1 марта (время, когда необходимо ездить на зимней резине), было оштрафовано 138 человек. Максим Силич также подчеркнул, что водители сами должны понимать, что «переобув» свой автомобиль, они обеспечат себе безопасную езду на дорогах.