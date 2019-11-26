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Мужчина в Лиде нашел кошелек с тремя кредитками и пин-кодами к ним, однако разбогатеть не смог

27.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Мужчина в Лиде нашел кошелек с тремя кредитками и пин-кодами к ним, однако разбогатеть не смог

В милицию Лиды обратилась местная жительница, потерявшая кошелек, в нем были деньги и три кредитки различных банков. Однако это не самое страшное – ко всем картам были записки с пин-кодами!

Собираясь вечером в магазин, кошелек женщина не обнаружила. Вместе с супругом она искала его в супермаркете, который посещала накануне, однако поиски не увенчались успехом, сообщает милиция.

Жительница райцентра воспользовалась интернет-банкингом и обнаружила, что все карты вставлялись в банкомат, о чем и сообщила в местную милицию.

Делом занялись оперативники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить жителя Лиды, который и нашел кошелек. Мужчина не судим, привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. Придя домой, он обнаружил в нем три кредитки и лег спать. Наутро мужчина решил не упускать свой шанс разбогатеть. Наличные потратил, а с карт попытался снять деньги. Поскольку баланс был нулевым, нажиться ему не удалось. И даже на карте рассрочки функция снятия наличности была отменена.

Несмотря на то, что преступные действия лидчанина не увенчались успехом, Следственный комитет возбудил уголовное дело за покушение на хищение путем использования компьютерной техники.

 
 
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В милицию Лиды обратилась местная жительница, потерявшая кошелек, в нем были деньги и три кредитки различных банков. Однако это не самое страшное – ко всем картам...
 

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