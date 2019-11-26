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СТУДЕНТЫ-АВТОМОБИЛИСТЫ ПОСЕТИЛИ АВТОПАРК

27.11.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Цель экскурсии – посмотреть организацию работы автотранспортного предприятия, ознакомиться с размещением зданий и сооружений.

Ребята увидели транспортный цех и расположение в нем участков и постов для обслуживания автотранспорта. Также им показали участок мойки: было интересно посмотреть, где и что располагается, что она собой представляет.

Главный инженер организации рассказал гостям про деятельность предприятия и его перспективы. Учащиеся задавали вопросы об условиях работы, заработной плате, организации охраны труда автослесарей, водителей и других работников автопарка. И такие вопросы были неслучайны, поскольку полезно знать информацию о предприятии, на которое они могут получить распределение на работу после окончания колледжа.

Е.П. ЖДАНОВИЧ, преподаватель автомеханических дисциплин

 
 
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В рамках изучения специальных дисциплин учащиеся филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» часто посещают различные предприятия...
 
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