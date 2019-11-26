Источник материала: Виртуальный Брест

И в третий раз мы обращаем свои взоры к теме безопасности. Хотя какой третий, уже наверное триста тридцать третий. Но похоже, мало что меняется. Ничего не поделаешь - будем перевоспитывать дальше.





Итак, школа номер 1 на ул. Колесника, дети бегут с уроков домой, уже довольно поздно, и надо поторопиться... Все мы знаем как пешеходы (ведь знаем, да?), что на мигающий зелёный сигнал светофора нельзя выходить (а уж тем более выбегать) на пешеходный переход. Если вы уже вышли на него - конечно, идти можно и нужно, а если вы ещё на тротуаре, тогда нельзя.

Скажем прямо - вообще мало кто из пешеходов соблюдает это правило. Однако, оно есть. В данной ситуации дети конечно не правы по "всем фронтам", но мы же каждый раз ищем какой-то "подводный камень". И на этот раз он видится в том, что водителям нужно быть предельно внимательными при проезде территорий, прилегающих к школам. А ещё не рассчитывать на то, что пешеходы добросовестно будут останавливаться на мигающий зелёный. И да, если промчался один, за ним вполне может последовать и второй.

видео - wikilink.by

Будьте внимательны и осторожны! А если вы узнали своих чад на видео - надо как-то провести беседу, иначе скоро будет не с кем это делать.