Юные Брестчане приняли участие в заключительном этапе конкурса компьютерных разработок патриотической направленности ПатриотBY

Источник материала: Виртуальный Брест

Прогресс современного общества нельзя представить без развития науки и техники, без внедрения технологических новшеств. Наше общество меняется быстрыми темпами во всех сферах деятельности, успеть за ним – важная задача каждого человека, но создавать его, опережая «инновационную мысль» – главная задача технического творчества. Нельзя не дооценивать в выполнении этой задачи роль образования и дополнительного образования, в частности.

Именно преследуя цели активизации деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи технического профиля, а также привлечения обучающихся к занятиям инновационным творчеством, изобретательской и рационализаторской деятельностью, приумножения научного потенциала Беларуси, а также расширения культурной среды и духовного сознания молодых белорусов ежегодно в Республике Беларусь проходит конкурс компьютерных разработок патриотической направленности «ПАТРИОТ.by». Он призван популяризировать инновационное и техническое творчество среди детей и молодежи Республики Беларусь, а также выявлять и поддерживать талантливых учащихся.





Областной этап республиканского конкурса компьютерных разработок патриотической направленности «ПАТРИОТ.by, прошёл в октябре этого года среди учащихся учреждений образования Брестской области. Более ста работ было прислано от районов Брестчины в государственное учреждение образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи», чтобы продемонстрировать свои проекты и побороться за право представлять регион на заключительном этапе конкурса. В конкурсе принимали участие воспитанники учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учащиеся школ Бреста и области, проявляющие интерес к индустрии интерактивных технологий и программированию, владеющие основами знаний современных компьютерных и мультимедиа технологий.

Восемь работ по итогам областного этапа были отобраны для участия в заключительном этапе республиканского конкурса. Лауреатов республиканского конкурса от Брестской области ожидал сюрприз в виде ценных призов, предоставленных Благотворительным Фондом «Новое поколение», предметом деятельности которого является содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и международных программ, которые направлены на улучшение социально-экономического положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей, многодетных и малообеспеченных семей, одарённых детей, детей с особенностями психофизического развития и их семей, а также других мало защищенных слоёв населения Республики Беларусь.

По итогам республиканского конкурса представитель Брестской области Филинович Анастасия Анатольевна, учащаяся государственного учреждения образованич «Мотольская средняя школа» Ивановского района завоевала диплом III степени в номинации «Беларусь любимая, славная земля».