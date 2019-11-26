ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 27.11.2019

27.11.2019 18:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какая отрасль по объему экспорта услуг в нашей стране уступает только IT? Сколько молодых специалистов уже работают на БелАЭС? Что презентуют белорусские производители на международной выставке в Ташкенте? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТАШКЕНТЕ

У жителей Узбекистана появилась возможность ознакомиться с белорусскими товарами и оценить их качество. На Международной выставке пищевой промышленности в Ташкенте начал работу коллективный стенд Беларуси.

Новости экономики за 27.11.2019

Его организатор – Национальный центр маркетинга МИД нашей страны – собрал в единую экспозицию отечественных производителей мясо-молочной и диетической продукции, хлебобулочных и лечебно-профилактических изделий, а также пива и снэков.

В 2019 году на форуме представлены 150 компаний из 21 страны. Ожидается, что его посетят более 6000 только представителей местного бизнеса. Поэтому наши участники рассчитывают на установление деловых контактов не только с дистрибьютерами и ритейлерами, но и с конечными потребителями, что в итоге должно заметно увеличить белорусский экспорт в Узбекистан.

Новости экономики за 27.11.2019

НА БЕЛАЭС УЖЕ РАБОТАЮТ ОКОЛО 400 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРИЕМ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Основной персонал для работы на Белорусской АЭС практически набран. Но в руководстве станции говорят, что прием молодых специалистов будет продолжен. В текущем году коллектив пополнили около сотни вчерашних студентов, примерно столько же планируется принять и в следующем. Для этого специалисты участвуют в работе комиссий по распределению профильных вузов. Поиск подходящих кандидатур они возобновят в марте.

Новости экономики за 27.11.2019

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ЗАНИМАЮТ ВТОРОЕ МЕСТО В ЭКСПОРТЕ УСЛУГ БЕЛАРУСИ

Второе место в отечественном экспорте услуг уверенно занимают международные грузовые перевозки автомобильным транспортом. В 2019 году их объем уже превысил миллиард долларов. Большие поступления генерируют только айтишники. В целом по стране грузоперевозками занимаются около 3000 различных организаций, которые обеспечивают более 30 тысяч рабочих мест.

В Беларуси появился аналог Uber для аренды спецтехники

National Geographic рекомендует посетить Беловежскую пущу в 2020 году

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Какая отрасль по объему экспорта услуг в нашей стране уступает только IT? Сколько молодых специалистов уже работают на БелАЭС? Что презентуют...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси появился аналог Uber для аренды спецтехники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика