В Беларуси появился аналог Uber для аренды спецтехники

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Принцип работы такой же: поиск и заказ машин с помощью приложения, счета, акты и договоры генерируются автоматически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже к сотрудничеству подключились более полусотни компаний, представивших около 200 единиц спецтехники самого разного назначения, от снегоуборочных машин до автокранов.