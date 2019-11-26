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В Беларуси появился аналог Uber для аренды спецтехники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Принцип работы такой же: поиск и заказ машин с помощью приложения, счета, акты и договоры генерируются автоматически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже к сотрудничеству подключились более полусотни компаний, представивших около 200 единиц спецтехники самого разного назначения, от снегоуборочных машин до автокранов.
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Новости Беларуси. Принцип работы такой же: поиск и заказ машин с помощью приложения, счета, акты и договоры генерируются автоматически, сообщили в программе...
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