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National Geographic рекомендует посетить Беловежскую пущу в 2020 году

27.11.2019 18:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский турбизнес, связанный с Беловежской пущей, получил неожиданный подарок от авторитетного и очень популярного мирового издания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журнал National Geographic включил пущу в список 25 достопримечательностей, которые рекомендует посетить в следующем году. Издание предлагает своим читателям открыть одно из последних диких мест в Европе. Составители списка считают, что сделать это лучше всего осенью, в сентябре-октябре. Так что у заинтересованных предпринимателей еще есть время подготовиться к наплыву туристов.

Больше новостей экономики за 27 ноября здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский турбизнес, связанный с Беловежской пущей, получил неожиданный подарок от авторитетного и очень популярного мирового издания,...
 
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