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National Geographic рекомендует посетить Беловежскую пущу в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский турбизнес, связанный с Беловежской пущей, получил неожиданный подарок от авторитетного и очень популярного мирового издания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Журнал National Geographic включил пущу в список 25 достопримечательностей, которые рекомендует посетить в следующем году. Издание предлагает своим читателям открыть одно из последних диких мест в Европе. Составители списка считают, что сделать это лучше всего осенью, в сентябре-октябре. Так что у заинтересованных предпринимателей еще есть время подготовиться к наплыву туристов.
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Новости Беларуси. Белорусский турбизнес, связанный с Беловежской пущей, получил неожиданный подарок от авторитетного и очень популярного мирового издания,...
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