ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске закрылся новый вид шеринга через час после открытия, потому что Комаровка против

27.11.2019 17:58 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Три дня назад мы писали, что группа арт-группировка Hutkasmachnaa запустила в районе Комаровки новый для Беларуси вид шеринга – аренду тростей. Группа предлагала взять трости абсолютно бесплатно – и надеялась, что, раз систему никто не контролирует, «человек с палочкой способен на сострадание». «Стартап» прожил ровно час, пока не вмешалось руководство Комаровского рынка. Об этом сообщает «Белсат».

Почти сразу, как появились трости, работники Комаровки все собрали и унесли. Администрация рынка объяснила, что на такие инициативы нужно специальное разрешение: «Инсталляция хорошая, но ведь вы не придете в чужой дом без приглашения?» Хотя и пообещала, что все трости вернутся на место.

Участники Hutkasmachnaa говорят, что после акции им позвонили представители Комаровки и спросили, почему художники не связались с ними заранее, чтобы сделать совместный проект и все было официально. «Странно, что это требует разрешения: это равноценно тому, что ты отдаешь кому-то ненужную тебе вещь. Мы никогда не просим никаких разрешений ни у кого – и сейчас не будем», – сказал «Белсату» Сергей Кравченко из Hutkasmachnaa.

Сейчас художники сомневаются, станут ли возобновлять проект. «Это скорее намек и пример. Но, наверное, если бы мы обладали достаточном для благотворительности количеством ресурсов, то, возможно, и расширили бы акцию – например, на [весь] Минск», – подытожил Кравченко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три дня назад мы писали, что группа арт-группировка Hutkasmachnaa запустила в районе Комаровки новый для Беларуси вид шеринга – аренду тростей. Группа предлагала взять...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-5 смертоносного оружия США, в которое никто не верил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика