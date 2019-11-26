В Минске закрылся новый вид шеринга через час после открытия, потому что Комаровка против

Источник материала: KYKY

Три дня назад мы писали , что группа арт-группировка Hutkasmachnaa запустила в районе Комаровки новый для Беларуси вид шеринга – аренду тростей. Группа предлагала взять трости абсолютно бесплатно – и надеялась, что, раз систему никто не контролирует, «человек с палочкой способен на сострадание». «Стартап» прожил ровно час, пока не вмешалось руководство Комаровского рынка. Об этом сообщает «Белсат».

Почти сразу, как появились трости, работники Комаровки все собрали и унесли. Администрация рынка объяснила, что на такие инициативы нужно специальное разрешение: «Инсталляция хорошая, но ведь вы не придете в чужой дом без приглашения?» Хотя и пообещала, что все трости вернутся на место.

Участники Hutkasmachnaa говорят, что после акции им позвонили представители Комаровки и спросили, почему художники не связались с ними заранее, чтобы сделать совместный проект и все было официально. «Странно, что это требует разрешения: это равноценно тому, что ты отдаешь кому-то ненужную тебе вещь. Мы никогда не просим никаких разрешений ни у кого – и сейчас не будем», – сказал «Белсату» Сергей Кравченко из Hutkasmachnaa.

Сейчас художники сомневаются, станут ли возобновлять проект. «Это скорее намек и пример. Но, наверное, если бы мы обладали достаточном для благотворительности количеством ресурсов, то, возможно, и расширили бы акцию – например, на [весь] Минск», – подытожил Кравченко.