В Гомеле 7-летняя девочка и ее мать попали под машину на переходе

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 ноября около 18.30 в Гомеле. 54-летний воитель «Рено Меган» двигался по улице Б.Царикова.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, мужчина не заметил 7-летнюю девочку и ее 32-летнюю мать, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина и ее дочь оказались под колесами машины.

В результате происшествия женщина и девочка получили телесные повреждения. Несовершеннолетняя попала в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.