В желудке мертвого оленя в Таиланде нашли 7 кг мусора

Источник материала: Новости Волковыска

В национальном парке Кхун Сатан на севере Таиланда нашли мертвого самца оленя без каких-либо внешних повреждений. Вскрытие показало, что в его желудке находилось 7 кг мусора.





Cреди мусора были полиэтиленовые пакеты, резиновые перчатки, лапша быстрого приготовления, пластиковая веревка, кофейный пакетик, маленькое полотенце и мужское нижнее белье. Сотрудник нацпарка сказал, что олень долго ел пластик, прежде чем умер. Вероятно, причиной смерти стала кишечная непроходимость.





– Мы считаем, что олень долгое время питался изделиями из пластика, прежде чем погиб. Чиновники утверждают, что мусор перекрыл его пищеварительный тракт, но мы проведем дополнительное расследование, – рассказал начальник национального парка Криангсак Таномпун.

По словам Таномпуна, для борьбы с пластиком руководство заповедника разработало “трехэтапный план”. Местных жителей обучат собирать мусор на территории парка. План также направлен на создание комитета по утилизации отходов и просветительскую работу по предотвращению образования мусора.

Таиланд является основным потребителем полиэтиленовых пакетов. По данным экологической группы “Гринписа”, ежегодно в стране выбрасывается около 75 миллиардов кульков.

Власти Таиланда в сентябре пообещали, что крупные розничные сети в стране прекратят выпуск одноразовых пластиковых пакетов с января 2020 года.