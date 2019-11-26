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«Вялость, сонливость, жалобы на головную боль». Чем грозит неисправность печного оборудования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники МЧС приступили к рейдам по частным домам: особое внимание подготовке печного оборудования к зиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно пожары уносят десятки жизней. Только в 2019-м в стране зарегистрировано более 5500 возгораний, большинство из них произошли именно из-за неисправности отопительных приборов. В сильные морозы они используются, что называется, по полной, отсюда и неприятности.
Спасатели, правоохранители, газовики и соцработники делают подворовый обход частного сектора. Особое внимание пенсионерам, одиноким, тем, кто находится в социально опасном состоянии и многодетным.
Сергей Чаусов, инспектор Чериковского РОЧС:
В семье Матвеевых из Черикова пятеро детей. Дом такой же большой, как и семья. С наступлением холодов приходится сильно топить.
Марина Матвеева, многодетная мама:
В доме с печкой Галина Елисеевна прожила всю жизнь. Хоть старается следить за порядком, но взгляд опытных специалистов не повредит, уверена пенсионерка. Ведь как только холодает, тут же новости начинают пестрить информацией о пожарах.
Галина Цыброва, жительница Черикова:
Именно так и произошло с семьей Бондаревых. Мама с двумя меленькими дочками в деревне Мирогощ протопила печь, приготовила ужин и закрыла заслонку. Как оказалось, рано.
Кристина Бондарева, пострадавшая:
Ирина Недобоева, корреспондент:
Елена Захаренко, заведующая детским отделением Чериковской центральной районной больницы:
С началом этого года в одной только Могилевской области произошло более 400 возгораний. Причины разные: курение, замыкание проводки, неисправность печей. Огонь унес жизни двоих детей.
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС приступили к рейдам по частным домам: особое внимание подготовке печного оборудования к зиме, сообщили в программе Новости «24...
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