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Объявлен состав команды Беларуси на домашний молодежный ЧМ по хоккею

27.11.2019 19:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Объявлен состав команды Беларуси на домашний молодежный ЧМ по хоккею
Федерация хоккея Республики Беларусь

С 9 по 15 декабря в Минске пройдет молодежный Чемпионат мира по хоккею в дивизионе I группы «А». Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий ДУДИК объявил расширенный состав команды.

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В тренировочном лагере накануне чемпионата будут работать 32 хоккеиста. Окончательную заявку в 22 игрока тренерский штаб определит после контрольных тренировок.

Расширенный состав:

Вратари: Никита Толопило, Ростислав Зиновенко, Алексей Колосов;

Защитники: Владислав Колячонок, Илья Соловьев, Павел Денисов, Вадим Щечин, Павел Воронов, Владислав Барковский, Дмитрий Козорез, Александр Шкрабов, Владимир Ерменков, Алексей Котеловский;

Нападающие: Алексей Протас, Илья Усов, Владимир Алистров, Евгений Оксентюк, Валентин Демченко, Виктор Масилевич, Виталий Пинчук, Илья Казьянин, Нассер Субхи, Павел Ажгирей, Никита Пышкайло, Егор Буяльский, Илья Крылович, Даниил Мартынов, Александр Пальчик, Матвей Курилович, Олег Качеловский, Данила Климович, Арсений Спивак.

Напомним, матчи молодежного Чемпионата мира по хоккею будут проводиться на льду «Чижовка-Арены». Сборная Беларуси поборется за выход в элиту с командами Австрии, Словении, Норвегии, Дании и Латвии.

 
Теги: Минск
 
 
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В расширенный состав команды вошли 32 хоккеиста.
 
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