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Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах»

27.11.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Особенности нынешней предвыборной кампании. Она, нынешняя электоральная кампания была насыщена и обсуждаема. Во-первых, это выходки некоторых кандидатов. Перфоманс – иначе и не назовёшь. Сожжение удостоверения кандидата… Во-вторых, большое количество медийных, узнаваемых персон. С чем эта динамика связана? Заметим ли мы отголоски этой кампании, как вы считаете, в работе парламента?

Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах»

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Самое главное – не заметить или заметить в информационной сфере, а главное, чтобы парламент был эффективный. Я убеждена, что люди, которые пришли в парламент, прошли серьёзную избирательную кампанию, услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах. И это главное для парламента. Ну, медийность, в силу того, что народ должен знать, как работает парламент, конечно, думаю, будет и эта составляющая – очень важная в деятельности парламента.

Люди в материале: Лилия Ананич, Игорь Марзалюк
 
 
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Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
 
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