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Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах»
Источник материала: СТВ
Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах»
Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
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