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103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

27.11.2019 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 ноября премьер-министр Сергей Румас по поручению Президента вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их получили более 100 человек – лучшие представители трудовых коллективов. Уже по традиции такие встречи объединяют людей самых разных профессий.

Кто в этот раз удостоился почетной награды, расскажет корреспондент Дмитрий Боярович.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Королева Анна. Этим вечером у Натальи Дементьевой главная роль. Мюзикл «Стакан воды» – одна из визитных карточек музыкального театра. Здесь актриса работает больше 17 лет. И каждый раз выход на сцену для нее – это магия момента вдохновения и общения со зрителем.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Наталья Дементьева, актриса Белорусского государственного академического музыкального театра:
Как говорила Джулия Ламберт в пьесе «Театр», беря каждую новую роль, я ощущаю себя как школьница перед 1 сентября. Это адреналин, который в принципе приносит удовольствие, как и все наше нахождение на сцене.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

К награде, которую актрисе дарят зрители (мы об аплодисментах), сегодня прибавилась и медаль «Франциска Скорины». Наталья Дементьева – одна из немногих, кто получил ее из рук премьер-министра по поручению Президента.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Всего награды из рук премьер-министра получили 103 человека. Это транспортники, представитлеи нефтехимической отрасли, промышленности. А также науки, образования, культуры и искусства со всей страны.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Большинство из них удостоены медали «За трудовые заслуги». Причем в списке лауреатов и министры (к примеру, ведомства юстиции), и простые рабочие: инженеры, механики, сварщики, водители.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Иван Румянцев, водитель автобуса филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Гомельоблавтотранс»:
Я сперва вообще не поверил. Думаю, там есть более заслуженные люди, а я простой водитель. Что означает моя работа? Где-то переволнуешься, но, когда садишься за руль, ты спокоен, ты делаешь свою работу.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Виктор Борисенко, доктор физико-математических наук, профессор:
Полученную сегодня награду я рассматриваю как не только высокую оценку результатов, которые получены лично мной, но и в целом как позитивный индикатор отношения государства к высшему образованию и науке.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Особо отметили Бориса Пивня. 17-летний парень из Новогрудка получил награду «За спасенную жизнь». Учащийся колледжа вытащил из воды пенсионерку, которая провалилась под лед, пытаясь поймать убежавшую собаку. Тем самым сохранил жизнь и женщине, и ее питомцу.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Борис Пивень, учащийся УО «Новогрудский государственный аграрный колледж»:
Думаю, так бы поступил любой парень, мужчина помог бы любой женщине, ребенку. Папа сказал: хорошо, молодец, хороший поступок.

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Среди тех, кто удостоился наград, люди самых разных профессий и возрастов. Однако всех их объединяет одно: самоотверженный труд и вклад в развитие своей страны.

Люди в материале: Сергей Румас, Наталья Дементьева, Дмитрий Боярович, Иван Румянцев, Виктор Борисенко, Борис Пивень
 
 
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Новости Беларуси. 27 ноября премьер-министр Сергей Румас по поручению Президента вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их...
 
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