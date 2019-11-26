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103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 ноября премьер-министр Сергей Румас по поручению Президента вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их получили более 100 человек – лучшие представители трудовых коллективов. Уже по традиции такие встречи объединяют людей самых разных профессий.
Королева Анна. Этим вечером у Натальи Дементьевой главная роль. Мюзикл «Стакан воды» – одна из визитных карточек музыкального театра. Здесь актриса работает больше 17 лет. И каждый раз выход на сцену для нее – это магия момента вдохновения и общения со зрителем.
Наталья Дементьева, актриса Белорусского государственного академического музыкального театра:
К награде, которую актрисе дарят зрители (мы об аплодисментах), сегодня прибавилась и медаль «Франциска Скорины». Наталья Дементьева – одна из немногих, кто получил ее из рук премьер-министра по поручению Президента.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Большинство из них удостоены медали «За трудовые заслуги». Причем в списке лауреатов и министры (к примеру, ведомства юстиции), и простые рабочие: инженеры, механики, сварщики, водители.
Иван Румянцев, водитель автобуса филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Гомельоблавтотранс»:
Виктор Борисенко, доктор физико-математических наук, профессор:
Особо отметили Бориса Пивня. 17-летний парень из Новогрудка получил награду «За спасенную жизнь». Учащийся колледжа вытащил из воды пенсионерку, которая провалилась под лед, пытаясь поймать убежавшую собаку. Тем самым сохранил жизнь и женщине, и ее питомцу.
Борис Пивень, учащийся УО «Новогрудский государственный аграрный колледж»:
Среди тех, кто удостоился наград, люди самых разных профессий и возрастов. Однако всех их объединяет одно: самоотверженный труд и вклад в развитие своей страны.
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Новости Беларуси. 27 ноября премьер-министр Сергей Румас по поручению Президента вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их...
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