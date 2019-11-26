Белорусский бизнес стал более защищенным от киберугроз, но все еще недостаточно

Источник материала: Ежедневник





За последние годы белорусский бизнес далеко продвинулся в вопросе защиты от возможных кибреугроз, однако в этой защите все еще есть довольно слабые стороны.

Как рассказал на состоявшейся пресс-конференции представитель «Лаборатории Касперского» в Республике Беларусь Дмитрий Кудревич, проведенное экспертами компании исследование показало, что белорусы все еще не до конца понимают, как обезопасить себя от возможных киберугроз.

«Около 25% белорусов заклеивают камеру на ноутбуке, когда она не нужна, но в то же время 47% по-прежнему предоставляют приложениям на телефоне доступ к камере и микрофону», - удивился Дмитрий Кудревич. При этом, по данным «Лаборатории Касперского», 63% белорусов предпочитают регистрироваться на сайтах и различных сервисах с помощью аккаунта в социальной сети, а не создавать новую учетную запись.

Понятно, что такое поведение в жизни влияет и на поведение человека на работе. Например, 11% опрошенных в ходе исследования признались, что передавали логин и пароль для входа в рабочий аккаунт коллегам, не являющимся представителями службы технической поддержки. Из них 72% после этого даже не задумались над тем, чтобы сменить пароль. Еще 25% сотрудников белорусских компаний скачивали за последний год нужные для работы приложения или программы с неофициальных ресурсов. А 6% использовали корпоративный почтовый адрес для регистрации на сайтах, чтобы решить какой-то свой вопрос, который никак не связан с работой.

«С точки зрения информационной безопасности как бизнеса, так и частных пользователей, сегодня наиболее слабым звеном остается сам человек. Зачастую злоумышленникам не приходится ничего взламывать, они прибегают к старой как мир социальной инженерии - в результате люди сами выдают им все нужные данные. Только по данным нашего опроса, 23% пользователей в Беларуси используют для всех личных интернет-аккаунтов один и тот же пароль. И только треть сотрудников информируют соответствующий департамент о случаях заражения корпоративного устройства. В ближайшие годы ландшафт угроз будет меняться, и рисков для пользователей будет предостаточно. Кибермошенники постоянно осваивают новые платформы и изобретают новые тактики. Вот почему мы считаем, что цифровая грамотность для сотрудников и рядовых пользователей важна в той же степени, что и надежное защитное решение», - заявил Дмитрий Кудревич.

Специалисты «Лаборатории Касперского» также проанализировали основные киберугрозы, с которыми пользователи Беларуси столкнулись за последний год. Они подчеркнули, что локальными угрозами (теми, что распространяются через флешки, съемные жесткие диски и т.д.) в 2019 году был атакован 51% белорусских пользователей (в корпоративном сегменте их доля достигает 41%); процент пользователей, столкнувшихся с атаками в интернете, составил 42% (13% в корпоративном сегменте).