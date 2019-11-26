Газпром закачал газ в белорусские хранилища. Его стоимость на 2020 год определят Лукашенко и Путин

В сообщении российской газовой монополии говорится, что Миллер и Семашко обсудили актуальные направления сотрудничества Газпрома и Беларуси в газовой сфере. Особое внимание было уделено вопросам поставок российского газа в республику и его транспортировки по территории страны после 2019 года.





Газпром уже подготовил газотранспортную систему Беларуси к эксплуатации в осенне-зимнем сезоне. В белорусских подземных хранилищах газа создан необходимый оперативный резерв газа, говорится в сообщении. Другие подробности переговоров не приводятся.





Между Газпромом и Газпром трансгаз Беларусь действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны до конца 2019 года.





В настоящее время Минск и Москва определяют механизм формирования цены на газ для Беларуси с 1 января 2020 года. Ранее власти Беларуси заявляли, что считают справедливой цену на газ, которая установлена для субъектов хозяйствования Смоленской области РФ. А это около 70 долларов за 1 тысячу кубометров. Но пока особой надежды на такое развитие событий нет.





Правительство Беларуси заложило цену на российский газ в бюджете 2020 года на уровне текущего года — 127 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщил в среду министр финансов Максим Ермолович.





Заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский пояснил, что российская сторона пока не готова пересматривать условия, которые сформированы для Газпрома. Поэтому нельзя исключать даже роста цен на газ для Беларуси.





Замминистра также рассказал, что дорожная карта по интеграции двух стран в сфере электроэнергетики может быть согласована на межправительственном уровне, но дорожная карта по сотрудничеству в газовой сфере, скорее всего, будет вынесена на рассмотрение президентов Александра Лукашенко и Владимира Путинав начале декабря. Им и предстоит согласовать цену на газ.





Газотранспортная система ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (ранее — «Белтрансгаз», который был продан «Газпрому» за 5 млрд долларов в 2007—2011 годах в два этап) включает в себя более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует принадлежащий «Газпрому» белорусский участок магистрального газопровода «Ямал — Европа» протяженностью 575 км линейной части и 5 компрессорных станций. В состав ГТС также входят 3 подземных хранилища газа: Осиповичское и Прибугское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское — в отложениях каменной соли.





Россия ежегодно поставляет в Беларусь 19−20 млрд кубометров газа и еще свыше 40 млрд транспортирует через Беларусь в страны ЕС.



