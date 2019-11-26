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Россия возобновит авиасообщение с Грузией в начале 2020 года

27.11.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года.

 Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный источник.

Собеседник издания рассказал, что авиасообщение между странами отменяли в ответ «на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений».

По его словам, ранее рассматривалась возможность возобновить рейсы до Нового года. Однако из-за протестов в Тбилиси вопрос отложили до первой половины 2020-го. Он добавил, что Москва принимала решение в одностороннем порядке и отменять его будет в таком же режиме.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе отметил, что в Тбилиси будут приветствовать соответствующее решение Москвы, если его примут, пишет ru.oxu.az
 
 
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Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года.
 
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