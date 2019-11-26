Россия возобновит авиасообщение с Грузией в начале 2020 года

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный источник.





Собеседник издания рассказал, что авиасообщение между странами отменяли в ответ «на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений».





По его словам, ранее рассматривалась возможность возобновить рейсы до Нового года. Однако из-за протестов в Тбилиси вопрос отложили до первой половины 2020-го. Он добавил, что Москва принимала решение в одностороннем порядке и отменять его будет в таком же режиме.





ru.oxu.az Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе отметил, что в Тбилиси будут приветствовать соответствующее решение Москвы, если его примут, пишет



