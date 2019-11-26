ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд отказал Андрею Пауку в иске к милиции

27.11.2019 19:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда под председательством Сергея Шитикова 26 ноября отклонила апелляционную жалобу блогера Андрея Паука на решение суда Октябрьского района, который не удовлетворил иск к местному райотделу милиции о взыскании морального вреда.


Андрей Паук. Фото с сайта baj.by

"Я чувствую себя беспомощным. Не знаю даже, что делать, как защищать себя и свою семью. Кажется, нет уже никакого выбора, кроме как стать радикалом", - сказал после результата суда Андрей Паук корреспонденту службы мониторинга ОО "БАЖ ".

Напомним, что в марте сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД провели обыск в квартире блогера, забрали компьютерную технику, видеокамеру, мобильные телефоны. Паук присматривал дома за пятилетней дочкой. Милиция задержала Андрея, заставив его покинуть малолетнюю дочь одну в квартире, по сути, в опасной ситуации.

Правоохранители задержали блогера на пять часов на том основании, что якобы с его электронного адреса в Гомельское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о минировании Октябрьского райисполкома. Однако скриншота сообщения ни милиционеры, ни следователи не показали.

Против Андрея Паука завели уголовное дело по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса - по факту сообщения о минировании райисполкома. Максимальный срок наказания по упомянутой статье - до пяти лет лишения свободы.

История с ложным минировании в связи с блогером Пауком повторилась 15 мая. На электронную почту Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о минировании здания суда в Мозыре, где в тот день должен был состояться суд над калинковичским предпринимателям и блогером Виталием Манько. Опять заподозрили Паука. Сотрудник Октябрьского РОВД Виктор Карпенок вызвал блогера в милицию, чтобы опросить его в качестве свидетеля о "минировании" суда в Мозыре.

Действия сотрудников милиции блогер Паук обжаловал районному, областному и генеральному прокурорам. Он просил также выяснить, кто использует номер его мобильного телефона в таких опасных играх. Однако внятного ответа Андрей Паук так и не получил. Тогда он обратился в суд с иском к Октябрьскому РОВД о компенсации причиненного морального вреда, который блогер оценил в 25 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд 11 октября отклонил иск блогера к райотделу милиции. Суд встал на сторону милиционеров и признал, что у должностных лиц имелись достаточные основания подозревать блогера в совершении преступления. Какие это основания и почему с ними не познакомили подозреваемого блогера, ответа не было.

Блогер не согласился с выводами суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Гомельский областной суд, но и он не нашел оснований, чтобы отменить вынесенное Октябрьским райсудом решение.

Доверенным лицом блогера Паука от ОО «БАЖ» в суде выступал юрист Леонид Судаленко.

"В спорах между гражданином и государством в наших условиях побеждает государство. У нас нет независимого суда, поэтому судьи защищают прежде всего государственные интересы. Андрея Паука в марте милиционеры задержали с применением наручников, заставили оставить в квартире без присмотра малолетнюю дочь. И суд вслед за милицией повторяет: все правильно, все законно. При этом никто не называет тех правовых оснований, которые давали возможность задерживать блоггера Паука", - отметил юрист Судаленко.

 

  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда под председательством Сергея Шитикова 26 ноября отклонила апелляционную жалобу блогера Андрея Паука на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский бизнес стал более защищенным от киберугроз, но все еще недостаточно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика