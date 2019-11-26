ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси живут 21 811 ВИЧ-инфицированных. Число новых случаев ВИЧ снизилось

27.11.2019 19:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси за январь-октябрь 2019 г. зарегистрировано 1 769 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 9 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го.

 Об этом сообщил на пресс-конференции 27 ноября заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы Городской инфекционной клинической больницы Минска Олег Скрипко, передает корреспондент агентства»Минск-Новости».

— В 81 % случаев люди заразились ВИЧ половым путем, — отметил О. Скрипко. — Еще 5–7 лет назад в Беларуси преобладал парентеральный путь передачи ВИЧ — через кровь, шприцы, иглы.

Всего в республике на 1 ноября 2019 г. живут 21 811 ВИЧ-инфицированных. Распространенность этой инфекции составляет 230 случаев на 100 тыс. населения, или 0,2 % жителей нашей страны имеют ВИЧ.

По словам О. Скрипко, это хороший показатель, так как 1 % ВИЧ-инфицированных граждан страны — это уже очень плохо.

Также О. Скрипко добавил, что больше всего ВИЧ распространен в Гомельской области — 547 случаев на 100 тыс. населения. Самая благополучная в этом смысле Гродненская область — 88 случаев на 100 тыс. населения.

— В Гродненской области живет много католиков, для которых семейные ценности имеют большое значение. Среди таких людей случайные половые контакты — редкость, — констатировал О. Скрипко.

Комментируя снижение количества новых случаев ВИЧ, О. Скрипко пояснил, что это связано с доступностью лечения. Сегодня все пациенты, которые хотят жить и заботятся о своем здоровье, получают специальную терапию. Лечение бесплатное.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за январь-октябрь 2019 г. зарегистрировано 1 769 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 9 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Узбекистане мужчину засудили за многоженство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика