ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Узбекистане мужчину засудили за многоженство

27.11.2019 19:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как пишет CA-NEWS (UZ), на днях житель Гиждуванского района Бухарской области был приговорен к одному году ограничения свободы за «многоженство».



Как сообщают местные СМИ, мужчина долгое время жил со своей семьей, имеет двух дочерей.

Несмотря на официальный брак, в 2016 году он решил жениться еще на одной женщине, которая живет в Самарканде, путем совершения религиозного обряда бракосочетания. Основной причиной стало то, что законная жена заболела и не смогла родить ему сына.


В 2018 году вторая жена родила ему сына. В ходе судебного процесса мужчина признал свою вину. Обвиняемый заявил, что несмотря на второй брак, он создал все необходимые условия для своей первой семьи, в том числе для своих дочерей.

Согласно статье 126 («Многоженство») Уголовного кодекса республики Узбекистан, суд ограничил ему свободу на один год.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пишет CA-NEWS (UZ), на днях житель Гиждуванского района Бухарской области был приговорен к одному году ограничения свободы за «многоженство».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Айтишник за полчаса потерял 40 тысяч долларов»: киберпреступлений в Беларуси за пять лет стало больше в 57 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные куртки с мехом мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика