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В Узбекистане мужчину засудили за многоженство
Источник материала: Партизан
Как
Как сообщают местные СМИ, мужчина долгое время жил со своей семьей, имеет двух дочерей.
Несмотря на официальный брак, в 2016 году он решил жениться еще на одной женщине, которая живет в Самарканде, путем совершения религиозного обряда бракосочетания. Основной причиной стало то, что законная жена заболела и не смогла родить ему сына.
В 2018 году вторая жена родила ему сына. В ходе судебного процесса мужчина признал свою вину. Обвиняемый заявил, что несмотря на второй брак, он создал все необходимые условия для своей первой семьи, в том числе для своих дочерей.
Согласно статье 126 («Многоженство») Уголовного кодекса республики Узбекистан, суд ограничил ему свободу на один год.
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Как пишет CA-NEWS (UZ), на днях житель Гиждуванского района Бухарской области был приговорен к одному году ограничения свободы за «многоженство».
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