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«Айтишник за полчаса потерял 40 тысяч долларов»: киберпреступлений в Беларуси за пять лет стало больше в 57 раз

27.11.2019 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потенциальные жертвы - люди, у которых есть смартфон и доступ в интернет, то есть почти все мы.

В этом году в Беларуси произошел резкий всплеск киберпреступлений – по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось в 2,2 раза. Если 5 лет назад таких преступлений было всего 135, то в этом году – 7,7 тысяч, то есть больше и вовсе в 57 раз, пишет kp.by



Треть всех преступлений происходит в Минске. Прогнозы сотрудников МВД и Следственного комитета неутешительны: таких преступлений в следующем году будет еще больше. Хакерские атаки будут направлены на получение баз данных из систем здравоохранения, страхования, образования.

Потенциальные жертвы - все, у кого есть смартфон и доступ в интернет. В этом году жертвами киберпреступников чаще всего становились молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет.

Как отметили спикеры на пресс-конференции 27 ноября, во многом это происходит из-за доверчивости и незнания правил безопасности. Например, многие по-прежнему пишут пин-код от своей карточки прямо на ней.

- Приведу пример из реальной жизни. Человеку на мобильный телефон приходит сообщение о том, что с его карт-счета осуществлен платеж на 500 евро в одном из интернет-магазинов, - рассказывает Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции МВД . - Через несколько секунд приходит новое сообщение – совершен еще один платеж на 500 евро. Как вы думаете, что он сделал? Выключил телефон! Правильно в этой ситуации было бы позвонить в банк.

«В этом месяце одна организация за раз потеряла почти 515 тысяч рублей»

Если еще пять лет назад, киберпреступником был человек, который довольно хорошо разбирается в компьютерной технике, то сейчас все изменилось.

- Есть масса видео-гайдов и других ресурсов, где пошагово расписаны все действия для достижения результата. Сейчас в эту отрасль бросились в том числе и асоциальные люди, - говорит Вадим Устинович.

Попадаются на уловки киберпреступников и люди, которые сами работают в интернете.

- Недавно один айтишник потерял 40 тысяч долларов буквально за 30 минут. Он говорил: «Даже не думал, что меня так быстро разведут», - рассказал Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома.

Преступники обманывают не только обычных людей, выуживая у них данные банковских карточек или взламывая аккаунты – деньги воруют и у предприятий. Информационная безопасность стоит денег: лицензионные программы, зарплата сотруднику, который отвечает за безопасность – многие фирмы хотят на этом сэкономить, а в итоге теряют гораздо большие суммы.

- В этом месяце одна организация за раз потеряла почти 515 тысяч рублей. И все это произошло из-за того, что там не соблюдались меры информационной безопасности, - говорит Вадим Устинович.

Бухгалтер оставила в компьютере флэшку с цифровой подписью для оформления банковских платежей. На ее почту тем временем пришло письмо с вредоносной ссылкой, которая позволила преступникам получить информацию с этого компьютера, в том числе и ключ.

- Это произошло в начале первого дня, милиции об этом стало известно только в 18 вечера. Так быть не должно: вызывать милицию нужно сразу. Часть денег нам удалось вернуть.

Ущерб по таким уголовным делам за этот год – 6,1 млн рублей. Вернуть деньги потерпевшим удалось в 64% случаев.
 
Теги: Минск
 
 
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Потенциальные жертвы - люди, у которых есть смартфон и доступ в интернет, то есть почти все мы.
 
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