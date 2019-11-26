Украина может ввести антидемпинговые пошлины на металлопрокат из Беларуси





Белорусский металлургический завод / пресс-служба БМЗ

пишет ubr.ua со ссылкой на источник в Минэкономразвития Украины. Об этомubr.ua со ссылкой на источник в Минэкономразвития Украины.





Украинская компания "АрселорМиттал Кривой Рог" в июле 2018 года инициировала антидемпинговое расследование относительно горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей, поставляемых в Украину. Компания заявляла о демпинге со стороны белорусских и молдавских предприятий-конкурентов.





Расследование несколько раз продлевали и теперь продлили до 1 января 2020 года.





Украинские СМИ пишут, что на сегодня рынок горячекатаных прутков в стране поделен между тремя игроками — "АрселорМиттал Кривой Рог" (основной игрок), Белорусский металлургический завод (БМЗ) и Молдавский металлургический завод (ММЗ). Причем доля импорта из Беларуси и Молдовы на украинском рынке минимальная — колеблется в районе 5-12%.





Если белорусские и молдавские металлурги окажутся под санкциями, то криворожское предприятие станет монополистом и будет определять цены на рынке. От этого, как сообщается, пострадают несколько украинских предприятий, которые покупают продукцию белорусского и молдавского заводов.





Кстати, этим летом Украина ввела антидемпинговые цены на белорусский цемент. В результате этот рынок для белорусских производителей закрылся.



