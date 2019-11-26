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Украина может ввести антидемпинговые пошлины на металлопрокат из Беларуси
Источник материала: Партизан
Белорусский металлопрокат может попасть под дополнительные антидемпинговые пошлины в Украине.
Белорусский металлургический завод / пресс-служба БМЗ
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Украинская компания "АрселорМиттал Кривой Рог" в июле 2018 года инициировала антидемпинговое расследование относительно горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей, поставляемых в Украину. Компания заявляла о демпинге со стороны белорусских и молдавских предприятий-конкурентов.
Расследование несколько раз продлевали и теперь продлили до 1 января 2020 года.
Украинские СМИ пишут, что на сегодня рынок горячекатаных прутков в стране поделен между тремя игроками — "АрселорМиттал Кривой Рог" (основной игрок), Белорусский металлургический завод (БМЗ) и Молдавский металлургический завод (ММЗ). Причем доля импорта из Беларуси и Молдовы на украинском рынке минимальная — колеблется в районе 5-12%.
Если белорусские и молдавские металлурги окажутся под санкциями, то криворожское предприятие станет монополистом и будет определять цены на рынке. От этого, как сообщается, пострадают несколько украинских предприятий, которые покупают продукцию белорусского и молдавского заводов.
Кстати, этим летом Украина ввела антидемпинговые цены на белорусский цемент. В результате этот рынок для белорусских производителей закрылся.
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Белорусский металлопрокат может попасть под дополнительные антидемпинговые пошлины в Украине.
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