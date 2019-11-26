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Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

27.11.2019 19:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Фото: РИА Новости
Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Обмен может быть проведен по формуле «всех на всех», отмечают четыре знакомых с ходом переговоров источника издания. При этом Киев может выдать 250 человек в обмен на 100 заключенных, говорит один из них. По его словам, списки для обмена на данный момент согласованы и утверждены. На данный момент стороны занимаются регулированием юридической стороны вопроса, поскольку подготовленные для обмена лица имеют различный процессуальный статус.

По словам близкого к офису президента Украины источника, вопрос обмена заключенными будет обсуждаться во время предстоящей встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. Кроме того, прогресс в этом вопросе может быть отражен в коммюнике, принятие которого возможно по итогам встречи «нормандской четверки», пишет Лента.ру.
 
 
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Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
 
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