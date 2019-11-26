пишет ТАСС, концерн "Калашников" планирует начать производство новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов. КакТАСС, концерн "Калашников" планирует начать производство новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор концерна









Фото: концерн «Калашников»





"Сейчас очень важно вовремя запускать изделия. И, например, на "Ижмаше" в прошлом году это стала постановка производства АК-12. В следующем году это будет действительно СВЧ 7,62 на 54 и пистолеты "Лебедева" уже в серии", - сказал Тарасов, слова которого приводит Калашников Media.





Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина разработана под два патрона 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (последний также известен как .308 Win). В калибре 7,62  54 мм она совместима с магазинами от СВД.



