Канопацкая внесла в парламент проект закона о гарантиях бывшему президенту





Как объясняет сама депутат, сегодня в белорусском законодательстве есть значительный пробел в вопросах преемственности и сменяемости власти. Поэтому она предлагает принять закон "О гарантиях Президенту Республики Беларусь, который прекратил исполнение своих полномочий, и членам его семьи".





Она предлагает сохранить за экс-президентом и его семьей медобслуживание на прежнем уровне, назначить высокую пенсию членам семьи экс-президента после его смерти. Экс-президенту предлагается оставить одну из государственных резиденций, а также правительственную связь.













euroradio.fm Канопацкая предлагает дать экс-прэзиденту гарантии неприкосновенности и избавить его от административного и уголовного преследования за действия, совершенные во время президентства, пишет



