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Андрей Савиных: «Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве»
Источник материала: СТВ
Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Андрей Савиных:
Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве.
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Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания...
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