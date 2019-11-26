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Андрей Савиных: «Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве»

27.11.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я хотел бы подчеркнуть: особенностью нынешней избирательной кампании, на мой взгляд, является широкое использование социальных сетей.

Сейчас пространство информационное меняется таким образом, что нам уже не нужны традиционные средства массовой информации. Я могу быть сам – и канал…

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вам это помогло вот в эту кампанию?

Андрей Савиных: «Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве»

Андрей Савиных:
Я думаю, что да. И мне удалось, во всяком случае, донести до определённой социальной группы людей, что я из себя представляю и чего я хочу достичь.

И на будущее, на мой взгляд, нам будет необходимо, как депутатам, проводить целенаправленную работу для того, чтобы рассказать о том, чем реально занимается парламент.

Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве.

Люди в материале: Андрей Савиных, Игорь Марзалюк
 
 
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Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания...
 
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