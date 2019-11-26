Белорусские экипажи отправились в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские экипажи отправились в Саудовскую Аравию для участия в знаменитой автогонке «Дакар». Команда впервые будет покорять престижный марафон на капотном грузовике, сообщает «МИР 24».

Вместе с ним выехали еще два автомобиля. Дорога займет почти месяц. К месту назначения делегацию доставят по морю. В этот раз маршрут гонки значительно удлинили – теперь он превышает пять тысяч километров.

«Автомобиль в течение года зарекомендовал себя с лучшей стороны. Нам удалось одну гонку выиграть. На Шелковом пути мы большую часть гонки пролидировали, но не смогли ее закончить из-за аварии. Поэтому есть огромная жажда реванша, и хотим показать, на что способен наш автомобиль. Попытаемся с этим совладать», – сказал начальник команды «МАЗ СПОРТавто» Сергей Вязович.

Ралли «Дакар-2020» стартует в начале января. В гонке примут участие более 300 экипажей со всего мира.