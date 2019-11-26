В Минске пройдут V Белорусские Рождественские чтения

Источник материала: Аргументы и факты

29 и 30 ноября в Минске в здании Национальной библиотеки пройдут V Белорусские Рождественские чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники». Об этом сообщил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

«Наш народ выстоял и победил в Великой Отечественной войне. Важно проанализировать, вернуться к истории, подумать, за счет чего мы одержали победу, какая внутренняя сила была скрыта в людях. Поэтому на чтениях поговорим о мужестве и героизме и на фронтах, и в партизанских отрядах, и в тылу», – отметил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Кроме того, в Минске в рамках рождественских чтений будут проходить конференции, секционные заседания, круглые столы. Будут подняты темы дошкольного образования и воспитания в православной традиции, начального религиозного образования, духовного просвещения через деятельность библиотек, социального служения церкви, духовно-нравственного становления молодежи в современном мире, Великой Победы и духовных ориентиров развития белорусской культуры и другие вопросы.

В чтениях примут участие священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, научные работники, представители силовых структур, руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники, студенты и представители других направлений.

Также, как сообщил протоиерей Сергий ЛЕПИН, во время мероприятия состоится церемония подписания договора о сотрудничестве между Белорусской Православной Церковью и Министерством информации Республики Беларусь.