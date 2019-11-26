ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марина Литвинчук: будем сражаться за самые высокие награды. Потому что Вы, уважаемый президент, будете за нас переживать

27.11.2019 20:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская гребчиха-байдарочница Марина Литвинчук поделилась впечатлениями от встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

"Для меня, для всей нашей дружной команды большая честь была находиться во Дворце Независимости и получать высокие награды из рук Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Это почетно и волнительно.



Очень приятно, что наш нелегкий труд и результаты, которые показываем на международных соревнованиях, получают столь высокую оценку.
Не скрою, нам безумно приятно было видеть Александра Григорьевича на трибуне Гребного Канала в Заславле вторых Европейских игр!

Была ужасная погода — дождь, порывистый ветер, но президент сидел со зрителями и болел за нас. И мы не могли выступить плохо!
Прекрасно понимаем, что эти высокие награды — аванс перед главным стартам — Олимпийскими играми в Токио. Не буду раздавать пустые обещания, но поверьте: готовимся очень серьезно.

Мы просто пашем, не жалея сил, здоровья и энергии.

В Японии мы будем сражаться за самые высокие награды. Потому что на нас будут смотреть мамы, папы, сестры, братья, дети, соседи.
Потому что и Вы, уважаемый президент, будете за нас переживать.

А мы не имеем права подвести", — написала Литвинчук в своем инстаграм-аккаунте.
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская гребчиха-байдарочница Марина Литвинчук поделилась впечатлениями от встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские экипажи отправились в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика