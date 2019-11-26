ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему нельзя есть много мандаринов

27.11.2019 20:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно, фрукт очень полезен, способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать настроение, поэтому традиция употреблять мандарины на новогодние праздники очень хорошая.

Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов



Так считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Средняя суточная доза - четыре штуки <...> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

Она отметила, что традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.

С ней согласна и врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, зимой организму человека, как правило, не хватает витаминов, поэтому фрукты необходимы. Мандарины низкокалорийны, при этом богаты витаминами, в том числе витамином С, пояснила диетолог.

Она отметила, что важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами, пишет ru.oxu.az

У мандаринов полезна не только мякоть, но и кожура. В ней содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки. Волокна содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием, подчеркнула Прунцева.

Врачи сходятся во мнении, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки.

Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 5 часов вечера, главное - не употреблять их натощак. При соблюдении простых рекомендаций мандарины окажут только положительное влияние на здоровье человека: выведут токсины, повысят иммунитет и улучшат настроение, уточнила Прунцева.
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно, фрукт очень полезен, способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Давыдько об оппозиции: «Про какие цели вы объяснили?! Развалить, снять? «Лукашенко, уходи!» А кто приходи? А почему уходи? Где у вас аргументы?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика