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Карту поляка получат не все? В Белостоке закрыли регистрацию на карту поляка

27.11.2019 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А в Гродно очередь растянулась уже на три года. Что теперь делать гродненцам?



Регистрацию на карту поляка в Белостоке приостанавливают. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Подляского воеводского управления.

«В связи с запланированным изменением метода регистрации на карту поляка в декабре 2019 года не будет осуществляться регистрация через интернет на январь 2020 года. Информация о новом способе регистрации и дате его введения будет озвучена позже».

s13.ru взял комментарий у директора гродненского туристического агентства «Колумбустур» Виталия Мацуты и узнал, что это означает для гродненцев, желающих подать документы на карту поляка, и есть ли другие способы пройти собеседование.

— Где могут проходить собеседование на карту поляка белорусы, прописанные в Гродно и Гродненской области?

— Граждане Беларуси, которые прописаны в Гродно и регионе могут проходить собеседование и получать карту поляка либо в Гродно, либо в Белостоке. Здесь действует территориальный принцип обслуживания в зависимости от прописки.

— Большая ли сейчас в Гродно очередь на получение карты поляка?

— Это самый «мрачный» вариант из всех возможных городов. Самая длинная очередь именно в Гродно и составляет на сегодняшний день чуть более 3-х лет. Например, в Бресте очередь 2-3 месяца, в Минске очередь менее 2-х недель, в Белостоке до этой новости очередь была 1 месяц.

— А может ли гродненец перепрописаться в Бресте или Минске и пройти собеседование на получение карты поляка там?

— Конечно, может. Но не все так просто. И в Минске, и в Бресте есть дополнительные требования у консула. Например, в Бресте между датой новой прописки и датой прохождения собеседования должно пройти не менее 1 года.

— А в чем были плюсы и минусы собеседования непосредственно в Польше?

Прежде всего, это скорость получения карты поляка, ведь очередь в Белостоке составляет в среднем всего 1 месяц. На этом плюсы закончились. Из отрицательных моментов можно отметить сложность прохождения собеседования в Белостоке по сравнению с Гродно, там значительно бОльшие требования к знанияю польского языка, чем у нас. Кроме того, документы, подтверждающие польские корни, необходимо переводить на польский язык польскими аттестованными переводчиками, а это дополнительные расходы. Да и чтобы приехать в Боелосток, необходимо оформить визу, а это дополнительные трудности, ведь через визовый центр сейчас очень сложно получить визу самостоятельно.

При этом не надо кричать караул и рвать волосы на голове. Это не отмена вообще Белостока, как места прохождения собеседования и получения карты поляка. Это временная отмена только самой регистрации. Подобная ситуация уже была в Белостоке в самом начале 2019 года, так же временно приостановили регистрацию, а затем в апреле 2019 года снова возобновили прием документов на тех же условиях. Предположительно, "поляки" хотят как-то изменить принцип регистрации на Карту, так как все мы знаем, что проблемы с регистрацией существуют. Эти нововведения, этот новый принцип регистрации мы узнаем в какое-то ближайшее время.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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А в Гродно очередь растянулась уже на три года. Что теперь делать гродненцам?
 
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