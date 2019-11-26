Федеральная пассажирская компания (ФПК), являющаяся дочерним предприятием РЖД, представила три вида новых возможных плацкартных вагонов.





В пресс-службе компании рассказали, что первая концепция очень похожа на нынешний плацкарт, но в ней появятся перегородки между полками пассажиров. Также на макете присутствуют столики и ящики.









Фото © Пресс-служба ФПК





life.ru . Два других проекта схожи по интерьеру с капсульными отелями, где для каждого человека есть индивидуальный отсек. Как сообщают в компании, в них спальные места увеличатся на 10 и 20 см, что решит проблему "торчащих ног", пишет





Также отмечается, что в новых плацкартах будут душ, индивидуальные USB-розетки и Wi-Fi.



