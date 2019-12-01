﻿ Правительство утвердило расширение сети платных дорог с 1 декабря. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство утвердило расширение сети платных дорог с 1 декабря

27.11.2019 — Разное | Гомельская Правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гомельская Правда

Правительство утвердило расширение сети платных дорог с 1 декабря. Изменения в перечень платных дорог внесены постановлением Совета Министров от 26 ноября 2019 года №793, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Правительство утвердило расширение сети платных дорог с 1 декабря
С 1 декабря будет платным реконструированный участок автомобильной дороги М6/Е28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) с 134-го по 196-й км.

"Это станет завершающим этапом реконструкции данной магистрали с доведением ее параметров до I технической категории (с разделением встречных потоков)", - пояснили в правительстве.

С учетом ранее введенных платных участков автомобильная дорога М6/Е28 будет являться платной практически на всем протяжении (с 12-го по 287-й км).

Как сообщалось ранее, общая протяженность сети платных дорог в республике составит 1 787 км.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство утвердило расширение сети платных дорог с 1 декабря. Изменения в перечень платных дорог внесены постановлением Совета Министров от 26 ноября 2019 года...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России показали новый плацкарт, который решит проблему "торчащих ног"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика