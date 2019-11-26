“Наши семейные бюджеты поставлены на грань разорения”

пишет praca-by.info. В августе 2019 года работники ОАО “Торгово-логистический центр Озерцо-логистик”, по их словам, несмотря на выполнение плана, лишены надбавок, которые составляют 70-100% оклада,praca-by.info.





Наниматель не выплатил надбавки за профмастерство, за характер и специфику труда, за сложность и напряженность работы (указанные надбавки входят в состав фонда заработной платы) и даже не ознакомил работников с приказом. Сотрудники “Озерцо-логистик” потребовали разъяснений в Министерстве труда и социальной защиты, в Минской городской организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, в Управлении делами Президента.

“За что нам урезали зарплату?”

“С учетом небольших размеров наших окладов невыплата надбавок ставит наши семейные бюджеты на грань разорения, – говорится в коллективном обращении, под которым подписались более 70 работников. – За что нам, работникам, которые своим трудом приносят эту прибыль предприятию, урезали размер заработной платы?”





Работники не имеют возможности своевременно ознакомиться с изменениями, которые в одностороннем порядке вносит наниматель в коллективный договор (именно он определяет условия труда), поскольку документ не вывешен на всеобщее обозрение.





“Предприятие входит в систему Управления делами Президента Республики Беларусь. Мы лично обращались с нашими проблемами к директору предприятия, звонили в Управление делами, но не получили вразумительных объяснений”, – говорится в обращении.

“Нарушений законодательства не установлено”

Заместитель министра труда и социальной защиты Г.Старовойтов указал, что “установление надбавок… является правом, а не обязанностью нанимателя”, а “имеющиеся у сторон коллективных трудовых отношений разногласия… могут быть урегулированы в рамках процедуры коллективного трудового спора”.





Отраслевой профсоюз ФПБ провел экспертизу о соответствии норм коллективного трудового договора “Озерцо-логистик” Генеральному соглашению между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы; тарифному соглашению между Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Беларуским профсоюзом работников торговли на 2019-2021 годы; соглашению между Минским облисполкомом, Минским обкомом профсоюзов, “БелАПП” и Минским областным агропромышленным Союзом на 2018-2020 годы. По результатам экспертизы нанимателю рекомендовано включить нормы указанных соглашений в коллективный договор ОАО “Торгово-логистический центр Озерцо-логистик”.





Заместитель Управляющего делами Президента А.Свиридов ответил, что по результатам рассмотрения обращений “нарушений законодательства не установлено”.





– В виду того, что за январь-август 2019 года коэффициент роста производительности труда и заработной платы составил по организации 0,940 (при нормативе больше 1), в целях опережающего темпа роста производительности труда над темпом роста среднемесячной заработной платы нанимателем было принято решение о невыплате надбавок за сложность и напряженность работы и за характер и специфику труда за август 2019 года… Надбавки за высокое профессиональное мастерство определенным категориям работников за август 2019 года выплачены, – пишет А.Свиридов.





А поскольку лишение надбавок не является “мерой дисциплинарного взыскания”, то наниматель не обязан знакомить работников с приказом.

“За свои права надо бороться вместе, здесь и сейчас”

Работники “Озерцо-логистик” обратились за помощью в Беларуский независимый профсоюз РЭП. Комментирует ситуацию лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич:





– Складывается впечатление, что на данном предприятии коллективный договор существует формально, а его положения могут меняться без участия представителей трудового коллектива, что недопустимо. Главный вопрос, на мой взгляд, в цене рабочей силы, то есть в условиях заключения трудового договора (контракта). В документе условия работы и условия оплаты труда должны быть прописаны и понятны самому работнику, который его подписывает. Даже беглый анализ показал, что удельный вес основной заработной платы не превышает 45%, все остальное – доплаты, надбавки, которые наниматель может выплатить, а может и не выплатить.

Что произошло на предприятии?

К сожалению, работники при получении зарплаты крайне редко интересуются ее составляющими. Судя по ответам и Управделами, и Минтруда, никто не виноват, все хорошо. По сути, людей незаконно лишили части заработной платы, например, надбавка за профмастерство, о которой идет речь, может сниматься за систематическое и некачественное выполнение непосредственной работы. По сути, сотрудники работали в обычном режиме, нареканий на их работу не было. Трудовой коллектив должен знать, что надбавка за профмастерство должна устанавливаться специально созданной квалификационной комиссией, куда стекаются предложения руководителей подразделений, а ее окончательное решение должно согласовываться с профсоюзным комитетом. С учетом того, что предельный размер надбавок не регламентируется нормативными документами, то все средства, которые затрачиваются на их выплату, входят в себестоимость оказанных услуг или выпущенной продукции. Ссылка на постановление Совмина №744 не совсем корректна: при желании любой руководитель (при наличии прибыли) может найти возможность и выплатить зарплату в полном объеме. А прибыль на предприятии есть – об этом свидетельствуют ремонтные работы практически на всех складах, да и экономические показатели достаточно устойчивые.

Что в этой ситуации можно посоветовать руководителю?

Первое – все выплаты, которые определяют цену рабочей силы, перенести в контракт. При этом надо помнить, что удельный вес основной заработной платы должен составлять не менее 70% от заработка.





Второе – привести проект нового коллективного договора в соответствие с нормами местных и Генерального соглашений и принять его на конференции.





Третье – нельзя недооценивать своих работников и не считаться с их мнением: у каждого есть семьи, планы и чувство собственного достоинства.





Четвертое – все предложения, связанные с работой по совместительству, с расширением сферы деятельности, руководители подразделений должны направлять руководству в виде служебных записок с последующим изданием приказов о выплате необходимых денежных средств за дополнительный труд.





Каким бы хорошим ни был руководитель или менеджер, без слаженных действий трудового коллектива предприятие мало чего стоит.





И последнее. Совет работникам: хотите, чтобы ваши права были защищены, объединяйтесь, при необходимости создавайте независимые профсоюзы. Надо помнить: за свои права надо бороться вместе, здесь и сейчас.





Профсоюз РЭП будет внимательно следить за развитием событий на предприятии “Озерцо-логистик”.



