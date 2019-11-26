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Гайдукевич: «Мы увидели вмешательство со стороны определённых сил. Попытка и дискредитации выборов, и влияния на результат»
Источник материала: СТВ
Выборов в Палату представителей обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Гайдукевич: «Мы увидели вмешательство со стороны определённых сил. Попытка и дискредитации выборов, и влияния на результат»
Выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания...
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