Гайдукевич: «Мы увидели вмешательство со стороны определённых сил. Попытка и дискредитации выборов, и влияния на результат»

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Выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы увидели вмешательство в выборы со стороны определённых сил, доходящие за пределами страны. В первую очередь, информационное вмешательство. Попытка и дискредитации выборов, и попытка влияния на результат выборов.