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Ректор МГУ – о предполагаемой дочери Путина

27.11.2019 21:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что не интересовался родителями Катерины Тихоновой, которую называют дочерью Владимира Путина.

 «Я никогда не спрашиваю у своих учеников, кто их родители. Ко мне никто никогда по поводу нее не обращался», — заявил Садовничий в интервью «Ведомостям», пишет Медуза.

Он пояснил, что познакомился с Тихоновой, когда она училась в Институте стран Азии и Африки МГУ и сказала ему, что хочет заняться математикой. По словам Садовничего, Тихонова на общих основаниях пошла в магистратуру мехмата МГУ и после 10 лет труда «блестяще» защитила кандидатскую диссертацию.

«Я знаю ее как очень трудолюбивую и дисциплинированную студентку. Надо понимать, что защититься на математическом совете — сделать диссертацию, опубликовать работы — тут халтуры быть не может. Там формулы, теоремы, это надо сделать. Она сделала, она талантливая», — отметил Садовничий.

Ректор МГУ также выразил недоумение по поводу вопроса о том, почему он согласился стать научным руководителем Тихоновой: «У меня 70 кандидатов наук и 20 докторов (это с иностранцами). В последние годы — около 10 защит».

Катерина Тихонова возглавляет фонд «Иннопрактика», а также работает заместителем проректора МГУ. По словам Садовничего, она занимается поиском талантливой молодежи.

В мае 2019 года Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в области физико-математических наук. Садовничий был одним из двух ее научных руководителей. «Открытые медиа» писали, что за последние 10 лет он выступал научным руководителем при написании диссертаций лишь три раза.

80-летний Садовничий руководит МГУ с 1992 года. В декабре 2019 года срок его полномочий истекал, он должен был уйти в отставку по возрасту. Однако в ноябре Госдума одобрила поправку, которая позволила Садовничему оставаться в должности ректора МГУ сколь угодно долго.
 
 
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Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что не интересовался родителями Катерины Тихоновой, которую называют дочерью Владимира Путина.
 
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