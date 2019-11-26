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В Минске установят самый маленький в стране памятник. Что это будет?

27.11.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже к Новому году в столице установят самый крохотный в стране памятник.

Разместят его на ул. Зыбицкой, 6. Авторы идеи, два инициативных белоруса, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости», зачем все это нужно.


Фото носит иллюстративный характер

Оказывается, городу не хватает своих легенд и традиций, которые сделали бы его еще более живым и интересным.

— Таких, как памятник Чижику-пыжику в Питере, Дом легенд во Львове или крошечный памятник киевскому торту на Крещатике, — уточняет один из авторов самого маленького изваяния Денис Анцявичюс. — А чем мы хуже? Решили, что кто, если не мы, сделает Минск интереснее?

Почему памятник таких небольших размеров? Так начинать нужно с малого — в прямом и в переносном смысле, считает напарник Дениса Евгений Метелица.

— Самый маленький, но от этого не менее символичный, чем многие, более внушительные городские постаменты, — отмечает Евгений. — Изначально в списке идей было 19 вариантов, среди которых такие знаковые вещи, как бутерброд из «Центрального», метла как символ очень чистого города и даже поиск счастья на дне стакана.

В финал вышли три:

— белорусское эго;

— мельница, которая стояла именно на месте Зыбицкой, 6 почти два столетия назад;

— пани Парникель — руководительница городского пансиона для благородных девиц, который находился на Зыбицкой в XVIII столетии. Пани внимательно относилась к воспитанницам и принимала девочек из бедных семей в пансион за полцены или даже бесплатно.

Создаст новую городскую достопримечательность (в рекордно короткие сроки) скульптор Станислав Никонович. Совсем недавно он наделал шуму в СМИ, рассказав, что его работы уже есть в частных коллекциях Ричарда Брэнсона, Владимира Познера, Сергея Шнурова и многих других знаменитостей. Статуэтку для Джонни Деппа молодой человек создавал четыре месяца, на изготовление же этой работы Станиславу отводится всего две недели, чтобы успеть установить скульптуру к Новому году в качестве подарка для всех горожан.

— Пока идет голосование, я уже делаю наброски, чтобы сразу приступить к работе, — рассказал С. Никонович. — Памятник будет порядка 15 см высотой. А частью работы станет большое увеличительное стекло. Мне предстоит, буквально, подковывать блоху.

Проголосовать за самый лучший вариант можно по ссылке до 6 декабря.

И еще: памятнику нужен достойный фон, поэтому по этой же ссылке художники и другие творческие люди, желающие стать частью проекта, могут писать свои идеи и предложения.

Установка памятника пройдет уже в декабре.
 
Теги: Минск
 
 
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Уже к Новому году в столице установят самый крохотный в стране памятник.
 
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