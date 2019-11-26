В Минске установят самый маленький в стране памятник. Что это будет?

рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости», зачем все это нужно. Разместят его на ул. Зыбицкой, 6. Авторы идеи, два инициативных белоруса,корреспонденту агентства «Минск-Новости», зачем все это нужно.









Фото носит иллюстративный характер





Оказывается, городу не хватает своих легенд и традиций, которые сделали бы его еще более живым и интересным.





— Таких, как памятник Чижику-пыжику в Питере, Дом легенд во Львове или крошечный памятник киевскому торту на Крещатике, — уточняет один из авторов самого маленького изваяния Денис Анцявичюс. — А чем мы хуже? Решили, что кто, если не мы, сделает Минск интереснее?





Почему памятник таких небольших размеров? Так начинать нужно с малого — в прямом и в переносном смысле, считает напарник Дениса Евгений Метелица.





— Самый маленький, но от этого не менее символичный, чем многие, более внушительные городские постаменты, — отмечает Евгений. — Изначально в списке идей было 19 вариантов, среди которых такие знаковые вещи, как бутерброд из «Центрального», метла как символ очень чистого города и даже поиск счастья на дне стакана.





В финал вышли три:





— белорусское эго;





— мельница, которая стояла именно на месте Зыбицкой, 6 почти два столетия назад;





— пани Парникель — руководительница городского пансиона для благородных девиц, который находился на Зыбицкой в XVIII столетии. Пани внимательно относилась к воспитанницам и принимала девочек из бедных семей в пансион за полцены или даже бесплатно.





Создаст новую городскую достопримечательность (в рекордно короткие сроки) скульптор Станислав Никонович. Совсем недавно он наделал шуму в СМИ, рассказав, что его работы уже есть в частных коллекциях Ричарда Брэнсона, Владимира Познера, Сергея Шнурова и многих других знаменитостей. Статуэтку для Джонни Деппа молодой человек создавал четыре месяца, на изготовление же этой работы Станиславу отводится всего две недели, чтобы успеть установить скульптуру к Новому году в качестве подарка для всех горожан.





— Пока идет голосование, я уже делаю наброски, чтобы сразу приступить к работе, — рассказал С. Никонович. — Памятник будет порядка 15 см высотой. А частью работы станет большое увеличительное стекло. Мне предстоит, буквально, подковывать блоху.





Проголосовать за самый лучший вариант можно по ссылке до 6 декабря.





И еще: памятнику нужен достойный фон, поэтому по этой же ссылке художники и другие творческие люди, желающие стать частью проекта, могут писать свои идеи и предложения.





Установка памятника пройдет уже в декабре.







