Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло Cybertruck

Ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен прямо на сцене разбил два окна Cybertruck.





нашёл причину произошедшего. Такого поворота явно не ожидал воскликнувший «oh my f* god» Илон Маск. Позже СЕО Teslaпричину произошедшего.





Дело в том, что перед стёклами испытанию на надёжность подвергся кузов пикапа, изготовленный из сверхтвёрдой холоднокатаной нержавеющей стали. Хольцхаузен атаковал кувалдой дверь с водительской стороны, и хотя видимых повреждений она не получила, из-за удара треснуло основание стёкол. Поэтому они не выдержали ударов металлическим шаром — стёкла не выпали, но растрескались.





Объяснение выглядит правдоподобным, считает Verge. Маск также поделился видео, в котором накануне презентации точно такая же проверка прошла абсолютно безупречно, и шар просто отскочил от стекла — не повредив, но, видимо, ослабив его (хотя двери со стороны пассажира кувалда не касалась).















