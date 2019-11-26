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Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло Cybertruck

27.11.2019 21:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одним из самых шокирующих моментов презентации первого пикапа Tesla стала неудачная проверка на прочность бронированных стёкол авто, пишет The Verge.

 
Ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен прямо на сцене разбил два окна Cybertruck.

Такого поворота явно не ожидал воскликнувший «oh my f* god» Илон Маск. Позже СЕО Tesla нашёл причину произошедшего.

Дело в том, что перед стёклами испытанию на надёжность подвергся кузов пикапа, изготовленный из сверхтвёрдой холоднокатаной нержавеющей стали. Хольцхаузен атаковал кувалдой дверь с водительской стороны, и хотя видимых повреждений она не получила, из-за удара треснуло основание стёкол. Поэтому они не выдержали ударов металлическим шаром — стёкла не выпали, но растрескались.

Объяснение выглядит правдоподобным, считает Verge. Маск также поделился видео, в котором накануне презентации точно такая же проверка прошла абсолютно безупречно, и шар просто отскочил от стекла — не повредив, но, видимо, ослабив его (хотя двери со стороны пассажира кувалда не касалась).
 
 
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Одним из самых шокирующих моментов презентации первого пикапа Tesla стала неудачная проверка на прочность бронированных стёкол авто, пишет The Verge.
 
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