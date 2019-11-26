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«Это за гранью не только политической культуры». Гайдукевич о случае с листовками в Могилёве
Источник материала: СТВ
Случай с листовками в Могилёве обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Олег Гайдукевич:
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Случай с листовками в Могилёве обсуждали в программе «В обстановке мира». Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания...
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