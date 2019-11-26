ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это за гранью не только политической культуры». Гайдукевич о случае с листовками в Могилёве

27.11.2019 21:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Случай с листовками в Могилёве обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Увидели грязные технологии. Для меня была показательна история в Могилёвской области.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Это было на моём участке!

«Это за гранью не только политической культуры». Гайдукевич о случае с листовками в Могилёве

Олег Гайдукевич:
Да, на Вашем участке. Я в чём был поражен: слушайте, ну есть же какие-то вещи, которые делать нельзя. Когда председателю участковой комиссии обклеили весь подъезд листовками, а у неё семья, у неё дети – это не просто вмешательство, это не просто грязные технологии. Это за гранью не только политической культуры, это за гранью человеческих взаимоотношений.

Люди в материале: Олег Гайдукевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случай с листовками в Могилёве обсуждали в программе «В обстановке мира». Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ректор МГУ – о предполагаемой дочери Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • молодежные куртки весенние мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика