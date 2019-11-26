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Личный прием граждан проведет председатель Солигорского райисполкома.

27.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


8 ноября 2019 21:14 633

Личный прием граждан проведет председатель Солигорского райисполкома.

Автор: Эдуард Кидяев.

13 ноября 2019 г. в каб.112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.

Личный прием граждан проведет председатель Солигорского райисполкома.

Предварительная запись на личный прием осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома с 04.11.2019 по  06.11.2019 по телефону  21-15-51.

Личный прием граждан проведет председатель Солигорского райисполкома.

ИСТОЧНИК: сайт Солигорского районного исполнительного комитета.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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8 ноября 2019 21:14 633 Личный прием граждан проведет председатель...
 
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