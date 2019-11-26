|
Личный прием граждан проведет председатель Солигорского райисполкома.
27.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 ноября 2019 21:14 633
Личный прием граждан проведет председатель Солигорского райисполкома.
13 ноября 2019 г. в каб.112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.
Предварительная запись на личный прием осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома с 04.11.2019 по 06.11.2019 по телефону 21-15-51.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 ноября 2019 21:14 633 Личный прием граждан проведет председатель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)