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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на Новогодние представления. АНОНС.
27.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 ноября 2019 22:54 1434
Дворец культуры г. Солигорска приглашает на Новогодние представления. АНОНС.
Совсем скоро Новый 2020 год! Дворец культуры традиционно готов подарить вам и вашим деткам праздничное новогоднее настроение! Ждем вас на наших новогодних мероприятиях!
Стоимость новогодней сказки «Новогоднее путешествие» по мотивам сказки Жданни Родари «Путешествие «Голубой стрелы» — 6 бел. рублей, стоимость новогодней елки «Нам праздник веселый зима принесла»— 5 бел. рублей.
Спешите забронировать места!!! Телефоны для справок: 228815, +375293912784.
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7 ноября 2019 22:54 1434 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на...
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