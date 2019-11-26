Минюсты России и Беларуси обсудили правовую интеграцию стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Союзном государстве разрабатывают единые нормы взыскания алиментов и признания актов гражданского состояния. Об этом стало известно в ходе объединенной коллегии министерств юстиции Беларуси и России. Кроме того, эксперты обсудили контроль за деятельностью загсов, адвокатов и нотариусов, сообщает в среду «МИР 24».

«На сегодняшний день мы выявили проблему неоднозначного применения как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь соглашения о признании актов гражданского состояния другого государства. Есть вопросы у правоприменителей, требуется или не требуется проставление апостиля», – отметил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.

«Конечно, есть отдельные специфические элементы, которые должны быть также изучены с точки зрения их значимости, с точки зрения влияния этих подходов на общую практику гражданского правоприменения. Но пока, на первый взгляд, это не выглядит драматичным и как-либо угрожающим национальным правовым системам, национальным юрисдикциям, практикам национальных высших судов дальнейшее сближение этих подходов. В целом они одинаковы», – заявил министр юстиции России Александр Коновалов.



Коновалов заявил, что профильные ведомства работают над формированием единого правового пространства. И это – часть общей стратегии на углубление интеграции: из 31 дорожной карты две страны согласовали около 20.



«Мы видим, что и работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета дает очевидные результаты. Значительное число рабочих карт уже сегодня согласовано. Мы видим, что белорусская сторона предложила удачную формулу: «две страны – одна экономика». Понятно, что это глобальная задача. Она потребует серьезных шагов», – отметил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Стоит отметить, что новый, расширенный договор об интеграции страны планируют подписать уже в декабре.