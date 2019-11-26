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Минюсты России и Беларуси обсудили правовую интеграцию стран
27.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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«На сегодняшний день мы выявили проблему неоднозначного применения как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь соглашения о признании актов гражданского состояния другого государства. Есть вопросы у правоприменителей, требуется или не требуется проставление апостиля», – отметил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.
«Конечно, есть отдельные специфические элементы, которые должны быть также изучены с точки зрения их значимости, с точки зрения влияния этих подходов на общую практику гражданского правоприменения. Но пока, на первый взгляд, это не выглядит драматичным и как-либо угрожающим национальным правовым системам, национальным юрисдикциям, практикам национальных высших судов дальнейшее сближение этих подходов. В целом они одинаковы», – заявил министр юстиции России Александр Коновалов.
Стоит отметить, что новый, расширенный договор об интеграции страны планируют подписать уже в декабре.
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В ходе объединенной коллегии эксперты обсудили, в частности, – контроль за деятельностью загсов, адвокатов и нотариусов.
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