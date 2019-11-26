﻿ Ананич об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Что бы они ни написали, они понимают, что народ поддержал курс действующей власти». 21.by
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Ананич об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Что бы они ни написали, они понимают, что народ поддержал курс действующей власти»

27.11.2019 22:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Наблюдатели: их участие в выборах, вот эти все перфомансы, крики, оскорбления. Их поведение, которое не соответствовало даже тем нормативам и требованиям того же самого БДИПЧ ОБСЕ. Как на это реагировать и что с этим делать? Это просто большая провокация и прощупывание власти на парламентских выборах, как репетиция самых главных – президентских выборов?

Ананич об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Что бы они ни написали, они понимают, что народ поддержал курс действующей власти»

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я хотела бы подчеркнуть, что наблюдатели тоже были разные. Вот на примере Борисовского сельского избирательного округа №63: на одну из встреч приехали как раз наблюдатели миссии ОБСЕ.

Приятные люди: представитель Чехии и представитель Италии. Внимания было уделено кандидату более чем достаточно. Порядка минут 40 – все вопросы, ответы. Причём, никто встречу эту не организовывал административно. Они увидели, что идёт нормальный разговор. И у меня тоже было время, чтобы ответить на их вопросы. Мы расходились с улыбками, с фотографией.

Потом этих же наблюдателей – одну из них – я увидела 20 ноября, когда мне уже вручали удостоверение. И тоже добрые совершенно впечатления. Спасибо. А оценка вот такая. У меня впечатление, что эта оценка была заранее запрогнозирована, заангажирована. И чего-то другого ждать не следовало. Вместе с тем, наше мнение всё равно было услышано. Признали они – не признали, но они видели, что выборы конкурентные, выборы динамичные. И что бы они ни написали, они понимают, что народ поддержал курс действующей власти.

Люди в материале: Лилия Ананич
 
 
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Наблюдатели: их участие в выборах, вот эти все перфомансы,...
 
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