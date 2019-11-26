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Ананич об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Что бы они ни написали, они понимают, что народ поддержал курс действующей власти»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Потом этих же наблюдателей – одну из них – я увидела 20 ноября, когда мне уже вручали удостоверение. И тоже добрые совершенно впечатления. Спасибо. А оценка вот такая. У меня впечатление, что эта оценка была заранее запрогнозирована, заангажирована. И чего-то другого ждать не следовало. Вместе с тем, наше мнение всё равно было услышано. Признали они – не признали, но они видели, что выборы конкурентные, выборы динамичные. И что бы они ни написали, они понимают, что народ поддержал курс действующей власти.
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Ананич об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Что бы они ни написали, они понимают, что народ поддержал курс действующей власти»
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Наблюдатели: их участие в выборах, вот эти все перфомансы,...
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