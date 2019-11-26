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Минская ГАИ проводит спецоперацию «Грузовик»

27.11.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спецоперация ГАИ «Грузовик» продлится до конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минская ГАИ проводит спецоперацию «Грузовик»

Особое внимание – техническому состоянию самого транспорта. Проводят также профилактические беседы в трудовых коллективах. Такие меры необходимы, ведь в последнее время ДТП с участием грузовиков стали происходить чаще.

Минская ГАИ проводит спецоперацию «Грузовик»

Владимир Задоровский, старший госавтоинспектор ОГАИ Московского РУВД:
На территории Минска произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 29 человек. Пять человек погибли. Все эти ДТП произошли по вине водителей, управляющих грузовыми транспортными средствами.

Люди в материале: Владимир Задоровский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Спецоперация ГАИ «Грузовик» продлится до конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – техническому...
 
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