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Минская ГАИ проводит спецоперацию «Грузовик»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спецоперация ГАИ «Грузовик» продлится до конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Особое внимание – техническому состоянию самого транспорта. Проводят также профилактические беседы в трудовых коллективах. Такие меры необходимы, ведь в последнее время ДТП с участием грузовиков стали происходить чаще.
Владимир Задоровский, старший госавтоинспектор ОГАИ Московского РУВД:
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Новости Беларуси. Спецоперация ГАИ «Грузовик» продлится до конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – техническому...
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