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Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили празднинчыми новогодними корзинами

27.11.2019 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздничные новогодние корзины можно увидеть почти на всей протяженности проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили празднинчыми новогодними корзинами

К уже традиционным еловым лапкам здесь добавили большие новогодние шары, которые будут радовать не только автомобилистов, но и пешеходов. Минчане старания озеленителей оценили.

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили празднинчыми новогодними корзинами

Думаю, ветром занесло или что? А потом смотрю: да, действительно шарики. Красиво, интересно.

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили празднинчыми новогодними корзинами

Если честно, первый раз такое вижу. Очень сильно впечатлен.

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили празднинчыми новогодними корзинами

Все красиво. Я живу тут давно, и мне все нравится.

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Новости Беларуси. Праздничные новогодние корзины можно увидеть почти на всей протяженности проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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