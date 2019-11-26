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Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили празднинчыми новогодними корзинами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздничные новогодние корзины можно увидеть почти на всей протяженности проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К уже традиционным еловым лапкам здесь добавили большие новогодние шары, которые будут радовать не только автомобилистов, но и пешеходов. Минчане старания озеленителей оценили.
Думаю, ветром занесло или что? А потом смотрю: да, действительно шарики. Красиво, интересно.
Если честно, первый раз такое вижу. Очень сильно впечатлен.
Все красиво. Я живу тут давно, и мне все нравится.
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Новости Беларуси. Праздничные новогодние корзины можно увидеть почти на всей протяженности проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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