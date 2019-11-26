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Олег Гайдукевич: «Мы что – ученики в первом классе, что нас постоянно поучают?! Мы – европейское государство»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Олег Гайдукевич: «Мы что – ученики в первом классе, что нас постоянно поучают?! Мы – европейское государство»
Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира».
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