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Олег Гайдукевич: «Мы что – ученики в первом классе, что нас постоянно поучают?! Мы – европейское государство»

27.11.2019 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы что – ученики в первом классе, что нас постоянно поучают?! Мне надоело вот это! Мы – европейское государство. Мы такое же государство, как Австрия, Германия, Франция. Не хуже абсолютно! А нас учат! Почему мы постоянно оправдываемся, как ученики в первом классе?! Мы должны равноправные отношения только выстраивать. А нас пытаются поставить в такое положение, что мы должны оправдываться, рассказывать, объяснять.

Мы – не ученики. Мы – европейское государство! Такое же, как другие.  

Олег Гайдукевич: «Мы что – ученики в первом классе, что нас постоянно поучают?! Мы – европейское государство»

Люди в материале: Олег Гайдукевич
 
 
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Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира».
 
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